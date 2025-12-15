Rimini, tragico incidente mortale: ragazza di 18 anni perde la vita in sella allo scooter a Sant’Ermete VIDEO

Un terribile incidente stradale mortale questa mattina a Sant’Ermete sulla Strada Provinciale 258. La tragedia verso le 7.45, quando si sono scontrati una Dacia Sandero condotta da una donna e uno scooter Honda Sh con a bordo due ragazze 18enni. Lo scooter procedeva in direzione Rimini, quando per cause in via di accertamento si è scontrato contro la vettura che probabilmente si apprestava a svoltare a sinistra in una traversa. La giovane Martina Gnoli purtroppo ha perso la vita e l’altra ragazza sullo scooter è stata trasportata in ospedale a Cesena. Sul posto oltre ai sanitari del 118 anche Polizia stradale, e operatori Anas.

La ragazza coetanea rimasta ferita è ricoverata in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita, al Bufalini di Cesena. La donna alla guida dell’auto, sotto choc, è stata soccorsa dai sanitari del 118.