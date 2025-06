Rimini, spaccata in gioielleria: trovata l’auto del furto, i Carabinieri sulle tracce dei due ladri VIDEO

Spaccata in gioielleria in pieno centro storico a Rimini, i Carabinieri cercano due ladri. Il colpo è stato realizzato alle 4 della notte tra lunedì e martedì. Due individui travisati da collare e cappellino hanno utilizzato un’autovettura per sfondare la saracinesca dell’esercizio commerciale. Il veicolo, risultato rubato nel corso della notte, ha danneggiato una vetrina dalla quale i malviventi hanno asportato monili esposti, dandosi poi alla fuga a piedi per le vie limitrofe e abbandonando l’automobile, recuperata dai Carabinieri. Sono in corso gli accertamenti da parte per individuare i responsabili del furto.