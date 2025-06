Rimini, spaccata in gioielleria in pieno centro storico VIDEO

RIMINI. Spaccata notturna alla gioielleria Benvenuti di via Garibaldi. I malviventi hanno agito questa notte, probabilmente attorno alle 4.30, con un mezzo che ha sfondato la vetrina e hanno portato via tutto quello a portata di mano. Il titolare Roberto Benvenuti solo dopo l’inventario sarà in grado di dire a quanto ammonta il bottino. Sul posto sono giunti la polizia e i carabinieri. Gioielleria storica del centro storico di Rimini, è già la terza volta nel giro degli ultimi anni che subisce un colpo. L’ultima volta il titolare era riuscito a far scappare i rapinatori dopo aver preso in mano una pistola. Stamattina tantissimi curiosi si sono fermati davanti al negozio, stupiti che un colpo del genere posa essere fatto nel cuore del centro storico dove sono presenti tantissime telecamere.