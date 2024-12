Rimini, Sadegholvaad e la classifica del Sole 24Ore: “Primi per presenze turistiche davanti a Venezia e Roma”

Classifica della qualità della vita del Sole 24Ore , il sindaco di Rimini (e presidente della Provincia) Jamil Sadegholvaad analizza i dati: “Volendo cogliere i trend e i conseguenti spunti di riflessione che emergono dall’analisi, non si può non partire dal dato che per la prima pone la provincia di Rimini al primo posto per presenze turistiche (17.035 per kmq, elaborati su dati Istat 2023), davanti a Venezia, Napoli, Milano e Roma. La conferma di come il comparto turistico rappresenti il traino per l’economia di un territorio, che mantiene una certa vivacità nel tessuto imprenditoriale (17° per nuove iscrizioni, 26° per startup innovative), in un quadro complessivo di crescita generale della performance (la provincia sale di 27 posizioni nella sezione affari e lavoro)”.

“La fotografia della situazione nei 27 Comuni della provincia - continua Sadegholvaad - conferma la vocazione al risparmio del territorio (22esimo posto nell’indicatore dei depositi bancari delle famiglie consumatrici) così come pone all’attenzione due temi che rappresentano la sfida e la priorità degli anni a venire, a partire dal peso dei canoni d’affitto per le abitazioni sul reddito medio pro-capite (102°, con una incidenza del 46%) e dal costo per l’acquisto degli immobili (103°), in particolare nelle aree di pregio, che rientra anche nel complessivo alto tasso di inflazione generale: tutti indicatori che se da una parte danno conto di come il territorio resti fortemente attrattivo, dall’altro pone davanti ad una riflessione rispetto alla necessità di perseguire nella politica di azioni del sostegno all’abitare e, allo stesso tempo, incentivare soluzioni normative di respiro regionale e nazionale per invertire un trend che tocca da vicino tutte le città metropolitane e, in particolare, quelle a più alta vocazione turistica e in generale di benessere”.

Sul fronte del benessere di vita, la provincia di Rimini è tra quelle che garantisce la più alta speranza di vita alla nascita (terza in Italia, con una media di 84.6 anni), ma peggiora il tasso di fecondità (84esima), mentre sono buone le performance rispetto al sistema sanitario, sia per il numero di medici specialisti presenti in tutto il territorio provinciale, sia per la bassa emigrazione ospedaliera (cioè la tendenza a spostarsi fuori per le cure), che vede Rimini tra le più virtuose (13) in un quadro emiliano-romagnolo positivo (Ravenna terza, Forlì-Cesena quarta, Bologna quinta). Su questo fronte vale la pensa sottolineare i miglioramenti anche statistici, visto che sino a non molto tempo fa in questi specifici indicatori il territorio riminese era molto più indietro in graduatoria.