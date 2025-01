“Nelle scorse settimane - si legge nella nota - sono state effettuate verifiche e interventi sulla rete fognaria dell’area esterna agli immobili, a seguito di diversi episodi di otturazione di parti della rete , principalmente dovuti a materiali estranei rinvenuti all’interno delle tubazioni, delle vasche biologiche e dei gruppi pompe di sollevamento. Gli intasamenti hanno provocato sovrapressioni e danneggiato la rete in alcune posizioni, oggi riparate”.

Puzza di fogna all’Einaudi Molari. Si attiva la Provincia per cercare di risolvere un problema che questa mattina ha provocato la protesta degli studenti. Questa mattina il Servizio Facility Management della Provincia di Rimini ha inviato una comunicazione ai dirigenti scolastici degli istituti “Einaudi-Molari” e “Serpieri” di Rimini relativa a interventi per il tempestivo ripristino della rete fognaria interna agli istituti.

“Nonostante gli interventi effettuati, in data 20 gennaio, è stata rilevata un’ulteriore porzione di tubazione ostruita (nell’area verde del “Serpieri”), che non consente di effettuare l’aspirazione e lo smaltimento dei liquidi accumulati nell’interrato al di sotto dell’edificio. Le operazioni di scavo e ripristino della tubazione sono previste per domani e, a seguire, si procederà con lo svuotamento dell’interrato, da completarsi entro questo fine settimana”