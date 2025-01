Rimini, “basta puzza di fogna”. Studenti in sciopero all’istituto Einaudi Molari di Viserba: controlli sia oggi che venerdì

Ancora agitazione al centro studi di Viserba, dove questa mattina alcuni studenti dell’Einaudi Molari si sono rifiutati di entrare in classe per via di una diffusa puzza di fogna che da tempo infesta l’istituto. La protesta degli studenti, che avrebbero anche buttato a terra dei bidoni all’interno dell’istituto scolastico, non risulta un’iniziativa “ufficiale” nata dai rappresentanti degli studenti, ma, come precisa la preside Daniela Massimiliani, “partecipano solo alcuni alunni, che inizialmente erano andati a manifestare davanti al Serpieri”. La puzza, in effetti, precisa la dirigente scolastica, “si sente da un mese e mezzo in tutto il plesso, va e viene a seconda dei momenti e del meteo, è più o meno intensa di aula in aula”. Quella di religione, dove l’aria era irrespirabile, è stata addirittura chiusa.

Per risolvere la situazione, sia la preside dell’Einaudi Molari che quella del liceo Serpieri hanno avvisato con comunicazioni scritte la Provincia (proprietaria dell’immobile) che ha già effettuato controlli per scoprire l’origine del fetore, ma al momento non sono stati trovate rotture nei tubi fognari o altri problemi. Domani si interverrà nuovamente.