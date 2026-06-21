Rimini. Lacrime e cori allo stadio per l’addio a Igor Protti

Allo stadio Romeo Neri oggi pomeriggio l’ultimo saluto a Igor Protti, tra ricordi, tanta commozione e gli slogan scanditi dai tifosi e dagli amici accorsi: “Sarai sempre con noi non ti lasceremo mai” e “Igor vive con noi”. L’omaggio del sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad: “Quello di Igor è stato uno splendido viaggio, non solo per le sue gesta sportive ma per tutti i valori che ha saputo trasmettere. Igor è stato capace di unire, ricevendo applausi, stima e affetto trasversale da tutti. Di lui ricorderemo non solo il suo essere campione ma il suo essere uomo con straordinaria umiltà, umanità e garbo che lo hanno contraddistinto anche nella fase dolorosa della malattia». Il deputato riminese del pd, Andrea Gnassi: “Sapeva che i traguardi si conquistano con fatica e sacrificio, valori trasmessi dalla sua famiglia, da suo padre. Igor era una stella, non una star». Le parole, a nome di tutta la famiglia, del cugino di Igor, Andrea: “A nome della famiglia volevo ringraziare tutti voi per essere qui per un ultimo abbraccio a Igor. Un grazie ai tifosi e a tutta la comunità”.