Rimini, addio a Igor Protti: un simbolo del calcio e della dignità davanti alla malattia

Igor Protti è morto all’età di 58 anni nella notte tra giovedì 18 e venerdì 19 giugno. L’ex attaccante di Livorno e Lazio combatteva da un anno con un tumore al colon. Era nato a Rimini il 24 settembre 1967 e con la maglia biancorossa aveva mosso i primissimi passi di una carriera che lo avrebbe fatto diventare un idolo a Bari e soprattutto a Livorno. Sia Bari che Livorno gli avevano conferito la cittadinanza onoraria per meriti sportivi. Tre settimane fa aveva suscitato emozione e ammirazione l’immagine della grinta di Protti, che ha fatto di tutto per riuscire ad accompagnare la figlia Noemi nel giorno del matrimonio.

Questo il post pubblicato dalla famiglia: “Con immenso dolore la famiglia comunica che Igor stanotte ci ha lasciati. Ha voluto lasciarvi questo saluto che come da sue volontà condividiamo: “Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. Difficile provare parole che possano spiegarlo, l’unica cosa che posso fare è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato. Tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicino, tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato per l’affetto e l’amore sempre dimostratomi e totalmente ricambiato. Sperando che sia un arrivederci e non un addio”. Per chi volesse porgere l’ultimo saluto dalle 15 di oggi si troverà presso la stanza del commiato Frongillo al cimitero di Cecina, Via della Rimembranza”.