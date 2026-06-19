Rimini, addio a Igor Protti: un simbolo del calcio e della dignità davanti alla malattia

Igor Protti è morto all’età di 58 anni nella notte tra giovedì 18 e venerdì 19 giugno. L’ex attaccante di Livorno e Lazio combatteva da un anno con un tumore al colon. Era nato a Rimini il 24 settembre 1967 e con la maglia biancorossa aveva mosso i primissimi passi di una carriera che lo avrebbe fatto diventare un idolo a Bari e soprattutto a Livorno. Sia Bari che Livorno gli avevano conferito la cittadinanza onoraria per meriti sportivi. Tre settimane fa aveva suscitato emozione e ammirazione l’immagine della grinta di Protti, che ha fatto di tutto per riuscire ad accompagnare la figlia Noemi nel giorno del matrimonio.
La famiglia ha dato la notizia della scomparsa con un post sui social.