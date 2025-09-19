Rimini, la scomparsa di Giorgio Selva, le associazioni balneari: “Un imprenditore innovativo pieno di umanità”

In una nota congiunta le associazioni di categoria dei balneari riminesi: SIB-Confcommercio, Confartigianato, Confesercenti, Consorzio Marina Riminese, la Nuova Romagna Balneare, la Cooperativa Operatori di Spiaggia di Rimini e Romagna Spiagge esprimono il più profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Giorgio Selva, avvenuta nella giornata di ieri a seguito di un incidente stradale. Selva era uno stimato imprenditore e caro amico di tanti operatori del settore.

“Amministratore delegato della Tessitura Selva -si legge nella nota - azienda storica e punto di riferimento nella produzione di attrezzature balneari, Giorgio era un imprenditore di successo, una figura di riferimento nel nostro comparto. Guidava con competenza e visione un’impresa diventata negli anni una realtà di primo piano a livello internazionale, senza mai abbandonare lo spirito semplice, l’umiltà e la disponibilità con tutti gli operatori con cui collaborava. Doti che lo hanno sempre contraddistinto.

Chiunque abbia avuto l’occasione di conoscerlo sa quanto fosse naturale sentirsi accolti da lui con un sorriso sincero e una battuta pronta. Giorgio era un uomo che sapeva unire professionalità e calore umano, e proprio questa sua capacità di rimanere vicino alle persone rappresenta un’eredità preziosa che lascia a colleghi, amici e collaboratori. La sua improvvisa scomparsa priva l’intero comparto balneare non solo di un interlocutore competente e innovativo, ma soprattutto di una persona autentica, che con la sua umanità ha saputo costruire legami veri e duraturi. In questo momento di dolore ci stringiamo con affetto alla famiglia, ai suoi cari e a tutti i collaboratori della Tessitura Selva, certi che il ricordo di Giorgio continuerà a vivere nella memoria di chi lo ha conosciuto e stimato”.