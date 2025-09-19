Cattolica, scontro tra auto e moto: muore un imprenditore di 61 anni

Nel corso del pomeriggio il lutto che ha colpito la città ha cominciato a passare di bocca in bocca, portando profondo sconforto in quanti conoscevano il cattolichino, o avevano avuto modo di incontrarlo anche nei giorni precedenti lungo le strade della città. In serata è arrivato anche il cordoglio dell’Amministrazione comunale di Cattolica: «Siamo vicini alla famiglia del nostro concittadino Giorgio Selva - interviene la sindaca Franca Foronchi -. Ai suoi cari voglio esprimere, sia personalmente, che come prima cittadina e rappresentante di tutta l’Amministrazione comunale, il più profondo cordoglio. La sua scomparsa lascia un grande vuoto per le sue doti umane e professionali. Grande ed esemplare la passione che ha sempre profuso nella sua impresa con cui ha contribuito alla crescita non solo economica, ma anche sociale, della città e del territorio».