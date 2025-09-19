Cattolica, scontro tra auto e moto: muore un imprenditore di 61 anni

Cattolica
Giorgio Selva
Giorgio Selva

La comunità cattolichina piange la scomparsa di Giorgio Selva, deceduto nella tarda mattinata di ieri per le conseguenze di un grave incidente. Aveva 61 anni. Selva, imprenditore di successo, era molto conosciuto, non solo a Cattolica. Marito e padre, lascia la moglie Stefania e i figli Giovanni e Alessandro.

L’incidente

L’imprenditore si trovava nella frazione di Osteria Nuova, nel Comune di Montelabbate. Era in sella alla sua moto, una Bmw. Verso mezzogiorno è giunto all’incrocio tra le vie Buonarroti e Jotti dove è rimasto coinvolto in uno scontro con un’automobile, una Lancia Musa. Le cause sono ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di Borgo Santa Maria, giunti sul posto. Secondo una prima ricostruzione, sia la moto che l’auto stavano percorrendo la stessa direzione di marcia su via Buonarotti e la vettura, il cui conducente è stato poi colto da malore e ha dovuto essere soccorso, si stava apprestando a svoltare quando è avvenuto l’impatto con la moto che si è schiantata contro il fianco della macchina. Nell’urto la Bmw è finita sul prato circostante, mentre il suo conducente è stato sbalzato violentemente a terra. Il personale del 118, arrivato sul luogo dell’incidente, hanno trovato il cattolichino in condizioni disperate. I tentativi di soccorrerlo sono risultati purtroppo vani, nonostante il personale abbia cercato a lungo di rianimare l’uomo con un massaggio cardiaco. Selva è morto senza riprendere conoscenza.

Il 61enne era alla guida dell’azienda marignanese “Tessitura Selva” di cui era amministratore delegato. Attiva da cinque generazioni, dagli anni ‘30 produce lettini e attrezzature per gli stabilimenti balneari di tutta Italia. L’azienda è cresciuta nel tempo, arrivando a contare tre stabilimenti e circa 140 dipendenti. La produzione non è più rivolta solo all’Italia, ma anche all’estero: Croazia, Egitto, Romania, Ungheria e Stati Uniti. Nonostante la dimensione internazionale, l’impresa è riuscita a mantenere, con i clienti, un rapporto quasi famigliare che dura, in alcuni casi, da decenni.

Il cordoglio

Nel corso del pomeriggio il lutto che ha colpito la città ha cominciato a passare di bocca in bocca, portando profondo sconforto in quanti conoscevano il cattolichino, o avevano avuto modo di incontrarlo anche nei giorni precedenti lungo le strade della città. In serata è arrivato anche il cordoglio dell’Amministrazione comunale di Cattolica: «Siamo vicini alla famiglia del nostro concittadino Giorgio Selva - interviene la sindaca Franca Foronchi -. Ai suoi cari voglio esprimere, sia personalmente, che come prima cittadina e rappresentante di tutta l’Amministrazione comunale, il più profondo cordoglio. La sua scomparsa lascia un grande vuoto per le sue doti umane e professionali. Grande ed esemplare la passione che ha sempre profuso nella sua impresa con cui ha contribuito alla crescita non solo economica, ma anche sociale, della città e del territorio».

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui