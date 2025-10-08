Rimini, il sindaco Sadegholvaad: “Serve un nuovo Palacongressi in zona mare”

Un “Palas 2” in zona mare. Il trasloco, almeno per quest’anno, a Pesaro del “Food marketing festival” offre al sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, l’occasione per ribadire la necessità di un “complemento” al Palacongressi. “Chiamiamolo pure Palas 2 ma comunque dobbiamo lavorare su questo programma di ampliamento”, sottolinea. La ”Astronave” di Italian exhibition group sconta “un bellissimo problema - argomenta - nonostante le cassandre e le prefiche durante la pandemia, il settore congressuale a Rimini sta avendo un eccezionale impulso” e “la struttura è già sold out di qui a tutto il 2026”. Si tratta, rimarca, di “un successo straordinario che mette le ali a quel processo di destagionalizzazione che, con i suoi numeri in sensibile crescita, permette a Rimini di mantenere la sua leadership nel settore complessivo dell’ospitalità, pur in una fase di flessione del turismo interno per ciò che riguarda il segmento del turismo balneare”.

Rimini, però, entra nel merito il sindaco, “non può permettersi di perdere il “Food marketing festival” e “non può permettersi di dire ‘mi dispiace, siamo al completo’ per ognuno dei tanti eventi congressuali che potranno bussare la porta nei prossimi anni”. Da qui la necessità di un “Palas 2”, che per Sadegholvaad dovrebbe “sorgere al mare, nell’area tradizionalmente più turistica: serve lì una struttura congressuale che possa essere di ‘appoggio’ ai tanti alberghi della fascia costiera, avendo nelle intenzioni anche l’effetto virtuoso che la destagionalizzazione alimenti la riqualificazione delle strutture e la qualità e la sicurezza del lavoro dei propri dipendenti”. Rimini, conclude, lavora perché il Food marketing festival torni a Rimini già dall’anno prossimo e per “mettere le basi per un’operazione più strutturale che immetta ancora più carburante nel futuro della Rimini capitale del turismo 12 mesi l’anno”.