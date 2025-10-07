Rimini, il Food Marketing Festival trasloca a Pesaro: “Poco interesse, togliamo il disturbo”

“Poco interesse, togliamo il disturbo”. Non è una fuga e nemmeno un addio, ma lo spostamento al Palasport di Pesaro del Food Marketing Festival rischia di far discutere. Dopo sei anni a Rimini, l’evento ideato da Giuliano Lanzetti fa le valigie e per il prossimo 14 ottobre trasloca alla Vitrifrigo Arena, una sede molto più grande e scenografica, in grado di ospitare l’evento di marketing per la ristorazione più grande al mondo.

Sul palco del palazzetto, che negli ultimi anni ha visto esibirsi artisti del calibro di Jovanotti, Ligabue e Marco Mengoni, salirà anche “Mister Bounty”, pronto a interagire con una folla di 4.000 ristoratori da tutta Italia. “Sono anni che ci corteggiano, era un matrimonio già nell’aria. A Pesaro ho trovato quella voglia di creare indotto che tempo fa ci contraddistingueva” racconta Lanzetti. “Naturalmente non avremmo mai lasciato Rimini se ci fosse stata la reale volontà di mantenere l’evento sul territorio. Ma tra problemi di calendario, questioni logistiche e l’aumento dei partecipanti, siamo stati quasi obbligati ad andarcene”.

Il patron di Pienissimo ci tiene però a precisare che non si tratta di un addio definitivo: “Speriamo di tornare – spiega – perché il successo del Food Marketing Festival nasce dall’esperienza del Bounty, da una storia riminese che parla di ospitalità romagnola al mondo, insegnando ciò che solo l’università aziendale del nostro territorio sa offrire. Abito a 500 metri dal Palacongressi e ho un locale storico a Rimini: mi sembra assurdo dover traslocare”.