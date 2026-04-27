Rimini. Il Quirinale chiede verifiche sulla grazia a Nicole Minetti

Il Quirinale ha inviato una lettera urgente al ministro della Giustizia Carlo Nordio per accertare la veridicità delle notizie circolate sullo stile di vita di Nicole Minetti, alla quale il presidente Mattarella aveva concesso la grazia lo scorso 18 febbraio. A scatenare il caso è stato uno scoop del Fatto Quotidiano. Dal Colle si spiega che la grazia - concessa su proposta favorevole di Nordio e del procuratore generale della Corte d’Appello di Milano - si è fondata sulle gravi condizioni di salute di un parente minore della donna, che necessita di cure in ospedali specializzati all’estero. Le verifiche ministeriali sono già avviate: un primo esito è atteso entro 24 ore.

Minetti, ex consigliera regionale della Lombardia, era stata condannata nel processo Ruby bis a un anno e un mese per peculato e a due anni e dieci mesi per induzione alla prostituzione.