Rimini, grazia a Nicole Minetti, il Quirinale: “Gravi condizioni di salute di un familiare minore”

Dopo l’annuncio della grazia a Nicole Minetti, il Quirinale in una nota ha chiarito la motivazione: “La concessione dell’atto di clemenza – in favore del quale si è espresso il competente Procuratore generale della Corte d’appello in un ampio parere – si è fondata anche sulle gravi condizioni di salute di uno stretto familiare minore della Minetti, che necessita di assistenza e cure particolari presso ospedali altamente specializzati. La normativa a tutela dei dati sensibili dei minori non consente di rendere noti ulteriori dettagli”.