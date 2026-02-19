Rimini, il Papa al Meeting il 22 agosto. Messa per la città

RIMINI. Papa Leone XIV sarà a Rimini il 22 agosto per partecipare al Meeting di Comunione e Liberazione.

«La Chiesa che è in Rimini», annuncia un comunicato diffuso oggi dalla Diocesi di Rimini, «accoglie con profonda gratitudine e gioia l’annuncio della Visita Pastorale di Sua Santità Papa Leone XIV, che il prossimo 22 agosto sarà presente nella città di Rimini e nella Diocesi di Rimini. L’annuncio è stato dato in contemporanea con la comunicazione ufficiale della Sala Stampa della Santa Sede relativa ai nuovi viaggi apostolici che attendono il Santo Padre nei prossimi mesi, tra i quali figura anche la tappa agostana a Rimini. Un inserimento che colloca la nostra Chiesa particolare nel più ampio orizzonte del ministero universale del Successore di Pietro e che accresce la riconoscenza per l’attenzione riservata a questo territorio».

«Si tratta di un evento di particolare significato spirituale ed ecclesiale», spiega la Diocesi, «che giunge a 44 anni dalla storica e indimenticata visita compiuta nel 1982 da Papa Giovanni Paolo II, ancora viva nella memoria e nel cuore del popolo riminese. Quel giorno segnò profondamente il cammino della nostra Chiesa locale; oggi, con rinnovata emozione, ci prepariamo ad accogliere il Successore di Pietro che torna a confermare i fratelli nella fede».

Nel pomeriggio del 22 agosto, Leone XIV farà dapprima visita al Meeting per l’amicizia fra i popoli, presso la Fiera di Rimini, incontrando i partecipanti e gli organizzatori della manifestazione. Successivamente presiederà la Santa Messa per la città e per l’intera Diocesi in un luogo che sarà prossimamente comunicato. Sarà il momento culminante della visita.

«La comunità ecclesiale riminese», continua la nota, «vive questo annuncio come un dono e una grazia. È motivo di profonda letizia poter accogliere il Vicario di Cristo che è in terra, segno visibile dell’unità della Chiesa e principio di comunione. La sua presenza tra noi è fonte di consolazione, di incoraggiamento nel cammino della fede e di rinnovato slancio missionario. La Diocesi invita fin d’ora tutti a vivere questo tempo come occasione di preparazione spirituale, affinché la Visita del Santo Padre porti frutti abbondanti di fede, di speranza e di carità per Rimini e per l’intero territorio».

«Siamo molto felici di accogliere il Successore di Pietro», dice il vescovo Nicolò Anselmi, «che viene a confermarci nella fede. La sua presenza ci offrirà l’opportunità di rinnovare, insieme a lui, la nostra adesione alla volontà di Dio, la nostra unione con Gesù e la fedeltà alla Chiesa. Accogliamo questo dono con profonda gratitudine: è una gioia per tutta la comunità diocesana, ma anche per i tanti turisti che in quel periodo saranno presenti nel nostro territorio e che potranno, insieme a noi, incontrare il Santo Padre e ascoltare il suo insegnamento».

Nelle scorse settimane il Meeting aveva invitato ufficialmente il Papa alla kermesse riminese. «La notizia che papa Leone XIV parteciperà al prossimo Meeting ci riempie di profonda gratitudine. Sperimentiamo una grande gioia già nell’attesa di accogliere e ascoltare il Santo Padre», dice Bernhard Scholz, presidente della Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli. «Fin dall’inizio del suo pontificato, papa Leone ci invita a costruire luoghi di amore, pace e riconciliazione: la sua visita ci rende ancora più consapevoli e responsabili di ciò che il Meeting, come luogo di incontro e di sincero dialogo alla ricerca del vero, del bello e del giusto, rappresenta per le centinaia di migliaia di visitatori e per i volontari e i collaboratori che vi partecipano».

L’invito a Leone XIV