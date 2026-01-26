Papa Leone XIV invitato al Meeting di Rimini

Rimini
  • 26 gennaio 2026
L’incontro fra il presidente della Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli, Bernhard Scholz, e Papa Leone XIV
L’incontro fra il presidente della Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli, Bernhard Scholz, e Papa Leone XIV

ROMA. Papa Leone XIV ha ricevuto questa mattina in udienza privata il presidente della Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli, Bernhard Scholz, che gli ha rinnovato l’invito a partecipare alla prossima edizione del Meeting di Rimini. «Sono molto grato di aver potuto illustrare al Santo Padre in un clima molto cordiale i contenuti del Meeting e i motivi del nostro impegno», ha detto Scholz. La prossima edizione del Meeting si svolgerà dal 21 al 26 agosto 2026 e avrà come titolo l’ultimo versetto della Divina Comedia “L’amor che move il sole e l’altre stelle”.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui