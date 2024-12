Rimini, i ladri alla scuola di Corpolò per la seconda volta in meno di due mesi: rubati 5 computer portatili

Ancora un furto di pc portatili nella scuola primaria di Corpolò, già colpita dai ladri in ottobre. Nella mattinata di oggi, la Direzione didattica dell’Istituto Comprensivo Marvelli ha presentato denuncia ai Carabinieri per il furto di 5 pc portatili presso la scuola primaria di Corpolò. Il furto è avvenuto nella notte quando ignoti si sono introdotti al piano terra del plesso, forzando una finestra. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno avviato i necessari rilievi per individuare i responsabili.