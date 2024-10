Rimini, ladri nella notte alla scuola primaria di Corpolò: rubati i computer portatili

Furto nella notte alla scuola primaria di Corpolò. Lo annuncia il Comune di Rimini in una nota. “Sarà presentata in mattinata mattina - scrive il Comune - da parte della dirigente scolastica la denuncia per furto e danneggiamento avvenuto questa notte nella scuola primaria statale di Corpolò, in via Marecchiese, dove dalla prima mattinata sono già operative per i rilievi del caso le Forze dell’Ordine. I ladri si sono introdotto da una delle porte laterali, lato Verucchio, sottraendo alcuni PC portatili, ma non riuscendo ad accedere nella stanza blindata dove sono custoditi i chromebook e il materiale didattico e informatico delle studenti e degli studenti. I ladri, dopo essere entrati nelle classi e nella biblioteca, hanno poi cercato le chiavi per entrate nella stanza blindata, senza successo. La direzione scolastica ha dunque informato le Forze dell’Ordine e sono in corso le indagini per risalire agli autori del furto, sulle quali gli uffici comunali stanno attivamente collaborando”.