Rimini. “Grazie dell’affetto, ci avete aiutato a non cadere”. Andrea Delogu torna in tv dopo la morte del fratello Evan

In un video condiviso su Instagram, Andrea Delogu ha espresso gratitudine verso tutti coloro che le hanno mostrato sostegno e affetto in seguito alla scomparsa del fratello Evan, deceduto a diciotto anni il 29 ottobre in un incidente motociclistico. La presentatrice, profondamente colpita dal lutto, ha dovuto rinunciare alla sua presenza in due puntate del programma di Milly Carlucci “Ballando con le stelle”. Dopo una settimana di pausa dovuta alla tragedia, è riapparsa nel pomeriggio di Rai 2 alla conduzione de “La porta magica”, sebbene si tratti di episodi già registrati prima dell’accaduto.

Ecco il testo del messaggio

“Ci sono momenti nella vita in cui tutto si ferma e altri in cui con grande fatica ma con grande amore si sceglie di ripartire. Nelle scorse settimane la vita della mia famiglia e la mia si sono fermate e ho avuto bisogno di silenzio perché trovare le parole per raccontare quello che è accaduto è estremamente difficile. Ho perso mio fratello Evan in un incidente, aveva soltanto 18 anni ed era un ragazzo straordinario pieno di vita, di sogni e della luce che appartiene a chi è pronto ad abbracciare il mondo, il futuro, come tutti i ragazzi della sua età. È successo e adesso il dolore di questa perdita ingiusta accompagna ogni mio respiro e fa molta paura, ma è qualcosa con cui dovrò imparare a convivere e che la mia famiglia e io dobbiamo riuscire a trasformare in amore per la vita, perché è quello che uniti dobbiamo a Evan. Io desidero ringraziare profondamente chi ha compreso la mia necessità di fermarmi e grazie alla Rai per avermi concesso il tempo di prendermi cura dei miei cari, per non avermi mai fatto sentire pressioni ma solo vicinanza e rispetto. Ora a nome mio e della mia famiglia voglio davvero ringraziarvi tutti, uno per uno, per l’empatia e l’affetto sincero che Evan e noi abbiamo ricevuto. Grazie a tutti voi, il vostro amore, ve l’assicuro, ci ha aiutati a non cadere. Ed ora riprendiamo da dove ci siamo fermati, da qui”.