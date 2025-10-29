Tragico schianto in moto, muore a 18 anni il fratello di Andrea Delogu

BELLARIA-IGEA MARINA. Cade con la moto e perde la vita. Niente da fare per un 18enne in sella a un Benelli 750 oggi pomeriggio attorno alle 16. L’incidente mortale è avvenuto nella zona di via Vittor Pisani, a Igea Marina. Il ragazzo, Evan Delogu, si è schiantato contro due lampioni ed è finito sull’asfalto a oltre dieci metri dalla moto. Sul posto è intervenuta la polizia locale e la strada è stata chiusa. Il ragazzo è il figlio di Walter Delogu (conosciuto per essere stato l’autista di Vincenzo Muccioli per molti anni) ed è fratello di Andrea Delogu, conduttrice televisiva e radiofonica e attrice.

«Col cuore colmo di tristezza ci stringiamo in un silenzioso abbraccio alla famiglia colpita da questa tragedia», ha scritto nel pomeriggio il sindaco di Bellaria-Igea Marina Filippo Giorgetti.