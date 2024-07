Rimini. Folla commossa in duomo per l’addio a Graziana e al figlio Manuel FOTOGALLERY

Un duomo gremito ha dato l’ultimo saluto a Graziana Helga Todaro e al figlio Manuel di 6 anni, morti lo scorso 5 luglio in una tragedia della disperazione. Palloncini bianchi ad attendere la bara del piccolo accompagnato nell’ultimo viaggio da Batman e Superman, i suoi eroi. Durante la messa, presieduta dal vescovo Nicolò Anselmi, tanta commozione per le parole che hanno invitato la comunità a continuare a stare accanto alla famiglia. Graziana si è lanciata dal tetto del condominio dove abitavano i suoi genitori con il figlio in braccio.