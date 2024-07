Rimini, 40enne commessa si toglie la vita gettandosi dal tetto insieme al figlio di 5 anni: nella borsa un biglietto di addio e psicofarmaci VIDEO

RIMINI. Mamma e figlio giù dal tetto per un tragico volo di almeno quindici metri. Una scena terribile questa mattina verso le 7.45 a Rimini, in via delle Piante. Una donna di 40 anni e il figlio di 5 anni sono caduti dal tetto terrazzato di un edificio di cinque piani. Sul posto è giunto in forza il personale del 118 ma non c’è stato nulla da fare: tutti e due sono morti. La polizia di Stato e la scientifica sul posto stanno ricostruendo l’accaduto. L’ipotesi più probabile è quella dell’omicidio-suicidio anche perché è stato trovato nella borsa della donna un biglietto in cui spiega il gesto chiedendo scusa ai genitori e al compagno. Nella borsa sono stati trovati anche psicofarmaci con il quale la 40enne stava curando la depressione. Poco dopo le dieci sono state rimosse le salme. La 40enne, commessa in un negozio di profumeria, viveva a Viserba con il compagno e prima di andare al lavoro portava il figlio dai genitori, che vivono nel palazzo dal quale si è lasciata, che lo accompagnavano al centro estivo. Questa mattina sembra che non sia neppure entrata in casa dei genitori ma abbia raggiunto direttamente il tetto dell’edificio dal quale si è lanciata con in braccio il bambino.

notizia in aggiornamento