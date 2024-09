Rimini, era il manager dell’Audi Fabrizio Longo l’escursionista morto in Trentino

Si chiamava Fabrizio Longo, direttore 62enne di Audi Italia, nato a Rimini, l’uomo deceduto in Trentino mentre percorreva una via ferrata a circa 3mila metri di altitudine, in prossimità della cima Payer, tra le montagne del gruppo dell’Adamello. Un tratto di alta montagna particolarmente aspro, al confine tra le province di Brescia e di Trento, che non ha lasciato scampo al manager, che aveva intrapreso il percorso verso la vetta in solitaria.

Fabrizio Longo, attuale direttore di Audi Italia, era nato a Rimini nel 1962. Laureato in Scienze politiche, era entrato prima in Fiat Auto nel 1987 dove ha ricoperto incarichi di responsabilità nell’ambito del marketing. Nel marzo del 2002 ha assunto la responsabilità del mercato Italia per il marchio Lancia prima di passare nel 2013 alla “casa degli anelli”.