E’ morto un alpinista di 62 anni riminese nel primo pomeriggio di oggi, 31 agosto. L’uomo si trovava a una quota di circa 3.000 metri e dopo è precipitato per circa 200 metri mentre si trovava in prossimità di cima Payer, gruppo dell’Adamello, in provincia di Trento. Stando alle prime ricostruzioni, l’uomo stava percorrendo da solo la via ferrata che porta fino alla vetta.