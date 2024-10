Rimini e il nuovo look della superstrada per San Marino: oltre 200 persone all’incontro con i rappresentanti del Comune

Un confronto molto partecipato, nel quale è stato presentato ai residenti l’avanzamento del progetto in capo ad Anas, riguardante gli interventi di riqualificazione, fluidificazione e messa in sicurezza della Superstrada SS72 San Marino e le osservazioni preliminari elaborate dall’amministrazione comunale. Temi che, sempre ieri mattina, erano stati affrontati anche dalla III Commissione consiliare.

Tante le domande e le precisazioni dei cittadini presenti, che si sono concentrate su diversi aspetti relativi alla messa in sicurezza, come la soluzione prevista in sostituzione dell’attuale intersezione semaforica, fra via della Gazzella e la Statale 72, le soluzioni per l’attraversamento ciclo pedonale della SS72, all’altezza di via della Gazzella e via Barattona e l’allungamento del percorso ciclopedonale fino a via Sabanelle.

Richieste accolte e in parte già inserite nelle osservazioni preliminari elaborate dall’amministrazione comunale, finalizzate a una maggiore permeabilità dell’infrastruttura stradale SS72 da parte di pedoni e ciclisti.

Il progetto, come noto, prevede un insieme di interventi strategici che interessano diversi territori e che vedono nel progetto in corso di preparazione da parte di Anas una soluzione concreta per una nuova viabilità. Nuove rotatorie al posto dei semafori e svincoli renderanno questo importante tratto stradale più fruibile, con tempi di percorrenza più agevoli e maggiori livelli di sicurezza, oltre a nuovi accessi con svincoli. Fondamentale sarà per il territorio anche garantire un’adeguata permeabilità fra i due lati della statale.

Nelle prossime settimane, Anas ha in programma di organizzare la conferenza di servizi per l’approvazione del progetto; in quell’occasione le osservazioni raccolte verranno presentate per essere discusse.