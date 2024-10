Rimini, Ss 72 per San Marino: nuove rotatorie in arrivo al posto dei semafori

Con la messa in sicurezza e riqualificazione della SS72 San Marino, a Rimini arriveranno nuove rotatorie al posto dei semafori e svincoli, che renderanno questo tratto stradale più fruibile, con tempi più agevoli e maggiori livelli di sicurezza, ma anche nuovi accessi con svincoli. Fondamentali sarà per il territorio anche garantire una adeguata permeabilità fra i due lati della statale. E’ quanto ha spiegato l’assessora alla Mobilità Roberta Frisoni in terza commissione con un aggiornamento sull’avanzamento della pianificazione facendo anche il punto sugli approfondimenti da parte dei progettisti a seguito della serie di osservazioni preliminari presentate dagli enti locali, tra cui il Comune.

Anas dovrà avviare la conferenza dei servizi sul progetto e in quella sede potranno essere presentate formalmente osservazioni in merito all’intervento con l’obiettivo di ottenere la massima efficacia e funzionalità che consenta la messa in sicurezza della SS72 tenendo conto anche delle esigenze di accessibilità degli insediamenti esistenti. L’avanzamento della progettazione e le osservazioni elaborate dall’amministrazione comunale saranno al centro di un incontro e confronto pubblico promosso dal comune di Rimini e che si terrà questa sera, mercoledì 9 ottobre alle 20.45, nella sala della parrocchia della Resurrezione in zona Grotta Rossa.