Rimini, “dossoman” torna a colpire: rimosso di nuovo lo sbarramento in via Orsoleto

Era stato piazzato sulla strada e subito rimosso lo scorso 27 gennaio, ma evidentemente il dosso di via Orsoleto a Rimini è nato sotto una cattiva stella. La scorsa notte, “dossoman” è tornato a colpire e per la seconda volta ha rimosso il dosso, montato sulla carreggiata in nome della sicurezza. Il tutto per il disappunto dell’amministrazione comunale, costretta nuovamente ad intervenire. Via Orsoleto è molto utilizzata per raggiungere Viserba dal casello dell’A14 il dosso è stato piazzato in nome dell’incolumità dei cittadini.