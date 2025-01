Rimini, delitto di Pierina: sulla scarcerazione di Dassilva parola alla Corte di Cassazione Il 22 gennaio l’udienza a Roma

Caso Pierina, il 22 gennaio prossimo lo scontro tra accusa e difesa si sposterà a Roma alla Corte di Cassazione. È stata fissata per quel giorno l’udienza davanti alla Suprema Corte, per valutare la richiesta di annullamento dell’ordinanza di custodia cautelare, firmata il 16 luglio scorso dal gip del Tribunale di Rimini, Vinicio Cantarini, a carico di Louis Dassilva, il 35enne senegalese indagato per l’omicidio di Pierina Paganelli. La Cassazione potrà decidere di annullare e scarcerare l’uomo oppure rinviare al Tribunale del Riesame di Bologna.

L’articolo completo sul Corriere Romagna in edicola