Delitto di Pierina a Rimini: storia di un giallo lungo un anno

La prima notizia alle 9 del mattino, il 4 ottobre di un anno fa, parlava di una donna ritrovata cadavere nel garage del condominio in cui viveva. Dalle prime e sporadiche informazioni emergeva che si trattava di una donna di una certa età, riversa a terra nel vano scale del garage di via Del Ciclamino, il “villaggio” come lo chiamano i residenti. E’ così che la storia dell’assassinio di Pierina Paganelli è entrato a far parte della vita, non solo dei cronisti e dei poliziotti della squadra mobile, ma anche dei riminesi e degli italiani.

Un giallo che ha compiuto un anno

Perché questo giallo, in cui non tutti i tasselli sono ancora andati a posto, un anno dopo ancora attira lettori e telespettatori. Del resto il mistero di via Del Ciclamino ha tutti gli elementi di un racconto di Agatha Christie, in cui movente passionale, potenziale omicida, vittima e testimoni si muovono nelle ore precedenti il delitto su un unico pianerottolo. Quando gli agenti della squadra mobile arrivano sul posto, allertati dal 118 e dalla nuora Manuela che aveva chiamato i soccorsi, trovano la vittima supina, distesa terra, con il capo poggiato su un giocattolo per bambini. Di fianco, un barattolo di conserve rotto a terra e del liquido che aveva impregnato gli abiti della vittima fino a scorrere oltre la porta tagliafuoco che separa il luogo del delitto dalla zona condominiale dei box auto. C’era un particolare strano: gli abiti della vittima erano tagliati, quasi sfrangiati nella zona dell’inguine e la biancheria intima non c’era, perché tagliata anche quella. Borsa, portafogli, chiavi e oggetti personali invece erano tutti nella borsa che la donna stringeva ancora sul braccio sinistro. Era un omicidio o, meglio ancora, un femminicidio.

Le indagini

La prima verifica a quel punto era stata sull’ex marito della donna, che però si trovava in Germania da tempo. Sul posto era arrivato quindi anche il sostituto procuratore Daniele Paci e le indagini si erano indirizzate subito all’interno del condominio. Erano stati i vicini di casa a raccontare subito della relazione tra Manuela, la nuora, e Louis Dassilva, il marito di Valeria Bartolucci, infermiera dell’Ausl Romagna. Il quadro nella ipotesi degli investigatori si era composto quasi subito, ma erano le prove che dovevano essere cercate. E non era facile. Il primo problema da superare era l’arma del delitto. Troppo tardi si era pensato di cercarla nei cassonetti svuotati alle 5 del mattino, tre ore prima del ritrovamento del cadavere. Troppo tardi anche per fermare le macchine all’inceneritore. Gli interrogatori però era stati da subito diretti e fermi.

Dassilva in carcere e i dubbi

Manuela e Louis erano stati messi insieme in una stanza in Questura, la sera stessa del ritrovamento. Intercettati avevano portato i poliziotti ad ipotizzare un coinvolgimento dell’uomo e una consapevolezza di ciò della donna. I sospetti erano stati poi corroborati dal video della farmacia che mostrava un individuo maschile alle 22.17 andare verso il condominio. Per gli investigatori era Dassilva che tornava verso casa 4 minuti dopo l’omicidio di Pierina avvenuto tra le 22.13.31 e le 22.13.42. Passano i mesi, quasi 8, e il 16 luglio Dassilva va in carcere. Ma al mistero non c’è fine, perché nonostante il Riesame di Bologna abbia confermato la misura emessa dal gip di Rimini Vinicio Cantarini, i difensori di Dassilva, gli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi, avrebbero sollevato dubbi proprio sul video trovando la testimonianza mandata in tv di un condomino che dice: «Sono io non Dassilva».