Rimini, delitto di Pierina, parte una settimana decisiva: attese le perizie su audio e cellulari

Delitto di Pierina Paganelli: con il deposito delle motivazioni entro 15 giorni il Tribunale del Riesame di Bologna fisserà una nuova udienza in cui la difesa di Louis Dassilva potrà chiederne la scarcerazione.

Nel frattempo potrebbe arrivare anche la decisione del gip Vinicio Cantarini che la scorsa settimana, per tre lunghe giornate, ha ascoltato la nuora della vittima, Manuela Bianchi, raccontare cosa sarebbe accaduto durante il giorno del ritrovamento del cadavere. La Bianchi, ora indagata per favoreggiamento e difesa dall’avvocata Nunzia Barzan e dal consulente Davide Barzan, ha raccontato di essere stata avvisata da Dassilva della presenza di un cadavere nel garage. Una versione che, come noto, smentisce quella del senegalese e quanto da lei stessa messo a verbale nelle ore successive al delitto.