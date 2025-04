Rimini, delitto di Pierina: nuovo appello per la scarcerazione di Louis Dassilva

Un’altra puntata del delitto di Pierina Paganelli. Presenteranno oggi un nuovo appello al Tribunale del Riesame contro la seconda ordinanza del gip Vinicio Cantarini “perché non ci sono elementi individualizzanti che dicano che Louis Dassilva la mattina del ritrovamento del cadavere si trovasse nel garage di via del Ciclamino prima che scattasse la chiamata al 118”. Lo sostengono gli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi, legali del senegalese di 35 anni in carcere dal 16 luglio 2024 per l’omicidio di Pierina Paganelli. Il caso dell’omicidio della 78enne, uccisa con 29 coltellate nel garage di casa la sera del 3 ottobre 2023 sta avendo un iter complesso che per la terza volta arriverà davanti ai giudici del Tribunale della Libertà di Bologna.