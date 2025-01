Rimini, delitto di Pierina, Louis Dassilva resta in carcere

Delitto di Pierina: Louis resta in carcere. Annullamento con rinvio al Tribunale del Riesame di Bologna, ma per ora Dassilva, il senegalese indagato per l’omicidio di Pierina Paganelli dovrà rimanere in carcere in attesa di una nuova udienza che si terrà davanti ai giudici della Libertà. Ecco quindi la decisione della Cassazione. Una decisione della quale i difensori del senegalese, gli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi, attendono la notifica ufficiale e che rimette in gioco una serie di elementi. Ci sono concrete probabilità che sulla decisione della Suprema Corte abbia pesato la richiesta della difesa su una parziale mancanza di motivazioni da parte del Riesame che il 9 settembre scorso confermò il carcere per Dassilva.