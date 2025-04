Rimini, delitto di Pierina, Louis Dassilva inizia lo sciopero della fame: “Sono innocente”

Delitto di Pierina Paganelli, Louis Dassilva ha iniziato lo sciopero della fame. Il senegalese, unico indagato per l’omicidio del 3 ottobre 2023, ribadisce dal carcere: “Sono innocente”. Il senegalese ha quindi scelto lo sciopero della fame: gli avvocati difensori si trovano ora in carcere a Rimini per parlare con lui. Le sue speranze di uscire di prigione sono crollate nel giro di una settimana: prima con la decisione del gip Vinicio Cantarini di rigettare la richiesta di scarcerazione, poi con il tribunale del riesame di Bologna che si è espresso allo stesso modo.