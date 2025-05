Rimini, delitto di Pierina: Louis Dassilva in sciopero della fame ricoverato in ospedale

Delitto di Pierina Paganelli. Ieri sera è stato ricoverato in ospedale ieri sera Louis Dassilva, unico indagato per il delitto di Rimini dopo aver trascorso quasi una settimana senza cibo né acqua in segno di protesta contro la sua detenzione. Lo sciopero della fame e della sete era cominciato sabato 26 aprile, in carcere, dove Dassilva è rinchiuso da mesi, continuando a proclamarsi innocente.

Il ricovero alll’ospedale Infermi di Rimini è avvenuto a scopo precauzionale, secondo quanto comunicato dall’amministrazione penitenziaria ai suoi legali, Riario Fabbri e Andrea Guidi, che stanno ora tentando di ottenere il permesso per una visita urgente. Dassilva avrebbe rifiutato ogni forma di assistenza medica all’interno del carcere, motivando il gesto come atto di resistenza estrema a una detenzione che ritiene ingiusta.