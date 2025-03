Rimini, delitto di Pierina, Loris Bianchi: “Manuela indagata? La abbraccerò, penso che abbia sempre detto la verità” VIDEO

Delitto di Pierina Paganelli: nel corso dell’interrogatorio della sorella Manuela, anche Loris Bianchi è comparso davanti alla Procura di Rimini. Loris ha espresso sostegno per la sorella indagata: “Questo lo vengo a sapere da voi - ha detto ai giornalisti - c’erano questi 4 minuti da chiarire e so quello che lei Manuela ha raccontato alla Procura. Io sono qui solo per una forma di sostegno a mia sorella. Io penso che lei abbia sempre raccontato la verità, ma posso garantire solo ciò che vedo”. Cosa dirà a Manuela? “Sicuramente la abbraccerò, è il minimo”.

Sull’audio di Valeria Bartolucci dove la donna racconta un’altra versione del giorno dell’omicidio, ha commentato: “Ho pensato fosse una strategia sinceramente, anche perché siamo consapevoli di essere intercettati, anche perché poi è stata smentita dalle telecamere che mi hanno visto tornare a casa e non indietro quindi non posso essere lì. Dai fatti è sempre stata smentita, ha mentito tante volte e questa qui può essere una delle tante. Sono preoccupato - ha aggiunto Loris Bianchi - non per l’indagine in sé, perché se non hai fatto niente di male, non devi avere paura. Mi preoccupa lo spazio che ci dedicheranno molte trasmissioni e l’odio, la cattiveria e la violenza sui social. Ho paura di ritorsioni e dell’accanimento mediatico”.