Rimini, delitto di Pierina: Loris Bianchi convocato d’urgenza in Procura

Delitto di Pierina Paganelli, nuovi sviluppi. È stato convocato questa mattina alle 12, presso il comando della polizia stradale di Rimini, Loris Bianchi, il fratello di Manuela Bianchi nuora di Pierina. Loris Bianchi, accompagnato dal consulente Davide Barzan, sarebbe stato convocato d’urgenza a sommarie informazioni, quindi come persona informata sui fatti, sulla circostanza riferita dalla sorella secondo cui avrebbe visto la mattina dell’incidente del cognato, Giuliano Saponi, Louis Dassilva andare a correre. A quanto pare, quindi, la Stradale sta ancora indagando sull’incidente avvenuto il 7 maggio del 2023, quando Saponi fu ritrovato privo di sensi in un fossato mentre andava a lavoro in bicicletta. L’ipotesi investigativa all’epoca fu di un investimento accidentale per cui il marito della Bianchi era stato ridotto in fin di vita qualche mese prima che la madre, Pierina Paganelli appunto, fosse ritrovata cadavere nel garage di via Del Ciclamino.

Per il delitto è in carcere Louis Dassilva, il senegalese di 35 anni legato alla nuora di Pierina da un relazione extraconiugale. Manuela, ora indagata per favoreggiamento personale, difesa dall’avvocata Nunzia Barzan, sentita dal sostituto procuratore Daniele Paci avrebbe raccontato di aver avuto sospetti su Dassilva anche per quanto riguarda l’incidente del marito.