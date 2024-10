Rimini, delitto di Pierina, la difesa di Louis e l’ipotesi alternativa: “Due persone sulla scena del crimine”

«E’ possibile collocare due soggetti sulla scena del delitto, in tempi diversi. Abbiamo fatto una ricostruzione alternativa e a noi pare possibile che un soggetto abbia operato per uccidere Pierina e un altro possa aver operato sulla scena successivamente per riposizionare il cadavere e fare vilipendio sulla salma. Non escludiamo che questo possa essere avvenuto perché ridurrebbe drasticamente i tempi dell’aggressione e renderebbe interessante sviluppi alternativi. Ovviamente non puntiamo il dito contro nessuno ma è un’ipotesi che al momento non possiamo escludere». Lo ha detto Roberta Bruzzone, consulente della difesa di Louis Dassilva, il 34enne senegalese in carcere dal 16 luglio per l’omicidio di Pierina Paganelli. Insomma, consulente e difesa tecnica, gli avvocati Riario Fabbri (che è intervenuto ieri sera alla trasmissione Quarto Grado) e Andrea Guidi, puntano tutto su una ricostruzione alternativa dell’omicidio nel giallo di Rimini.

