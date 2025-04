Rimini, delitto di Pierina: la credibilità di Manuela e le due versioni contrastanti sulla mattina dopo il delitto

Potrebbe decidere alla fine di questa settimana lavorativa il gip Vinicio Cantarini a cui i difensori di Louis Dassilva hanno presentato istanza di scarcerazione in seguito alla caduta dell’indizio principale a carico del senegalese: la cam3. Ma nello stesso giorno in cui la perizia del consulente del gip spiegava che il filmato della telecamera della farmacia non poteva aver ripreso Dassilva la sera dell’omicidio di Pierina Paganelli, il 3 ottobre del 2023, contro il senegalese si abbatteva una nuova valanga accusatoria. Manuela Bianchi, dopo essere stata indagata dalla Procura per favoreggiamento, ha come noto ammesso di aver visto Dassilva la mattina del ritrovamento del cadavere nel garage di via Del Ciclamino.

L’uomo, in carcere dal 16 luglio, l’avrebbe avvisata di non spaventarsi perché c’era il corpo di una donna dietro la porta tagliafuoco nel vano ascensore. Si è aperta così tutta un’altra partita processuale perché la donna è stata sentita per tre giorni in incidente probatorio dallo stesso gip Cantarini che ha preso tempo per decidere sulla scarcerazione di Dassilva. E’ un processo complicato quello che si inizia a delineare, così come è stata complicata l’indagine della Squadra mobile di Rimini che, in un anno e mezzo, ha dovuto ascoltare centinaia di ore di intercettazioni e ha potuto contare solo su verifiche tradizionali essendo venute meno tutte le prove scientifiche ad iniziare da quella del dna.