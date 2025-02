Rimini, delitto di Pierina, la camminata di Louis per l’incidente probatorio VIDEO

Un giorno chiave per l’inchiesta sulla morte di Pierina Paganelli. Louis Dassilva, in carcere a Rimini per l’omicidio dell’ottobre 2023, ha raggiunto via del Ciclamino poco prima delle 15 all’interno del furgone per il trasporto detenuti della penitenziaria di Rimini. Più di una ventina gli agenti per la sicurezza dell’incidente probatorio che servirà a identificare “ignoto 1” della cam3 la videocamera della farmacia di via del Ciclamino che la sera del 3 ottobre riprese un uomo andare verso il condominio in un orario compatibile con l’omicidio della 78enne. Per la Procura e squadra mobile ignoto 1 è Dassilva per la difesa, gli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi è il condomino Emanuele Neri.