Rimini, delitto di Pierina: il confronto tra le camminate di Neri e di Dassilva

Alla fine, il dato fondamentale per dare un nome ad “ignoto 1” della cam3 di via Del Ciclamino sarà il colore della pelle. Oggi, tempo permettendo, si terrà l’esperimento probatorio sulla oramai nota telecamera della farmacia che, secondo gli investigatori, avrebbe ripreso l’omicida di Pierina la sera del 3 ottobre 2023 andare verso il condominio alle ore 22.17. In programma ci sarà dunque la “camminata” di Louis Dassilva, e quella di Emanuele Neri, il condomino che parrebbe essersi riconosciuto nei filmati di sorveglianza. L’incidente probatorio servirà a stabilire o, eventualmente ad escludere, chi dei due è “ignoto 1”. Dassilva dovrà indossare Ia maglietta con logo “Eco Service”, occhiali da vista e un berrettino di colore chiaro. Emanuele Neri dovrà indossare Ia maglietta con logo “Edil-Infissi”, gli occhiali da vista e il marsupio in uso all’epoca dei fatti; inoltre anche Neri dovrà avere con sé una maglietta a maniche corte bianca e una maglietta a maniche corte nera. Ci sarà quindi una valutazione statica e dinamica a varie velocità della camminata, sulla stima dell’altezza e sulle variazioni di intensità, riferite alla carnagione della pelle delle braccia. C’è chi però vedendolo in udienza ieri, ha ritenuto che Dassilva in sette mesi di carcere abbia messo su peso e si sia irrobustito nella parte delle spalle. Particolare smentito dalla difesa del senegalese - gli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi - che invece ha precisato come prima dell’esperimento Dassilva verrà misurato nell’ampiezza spalle. Un dato non trascurabile visto che la maglietta che dovrà indossare ha una scritta proprio sulla schiena che potrebbe risultare quindi alterata. Un esperimento quello di oggi molto difficile che dovrà riuscire ad ottenere anche, con l’impiego di figuranti, delle immagini sovrapponibili e comparabili. Ma alla fine l’unico dato che pare non potrà essere smentito è quello del colore della pelle.