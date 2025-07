Rimini, delitto di Pierina, i legali di Dassilva dopo il rinvio a giudizio: “L’incidente probatorio sugli audio è fondamentale” VIDEO

L’udienza preliminare di oggi a Rimini per la morte di Pierina Paganelli ha disposto il rinvio a giudizio per Louis Dassilva. Al termine dell’udienza davanti al gup Deflorio a parlare sono stati gli avvocati della difesa, i legali Riario Fabbri e Andrea Guidi. «Questa è stata la decisione del gup Deflorio - ha commentato Fabbri -. Confermate le aggravanti di cui all’imputazione che era stata nel corso dell’udienza precisata come da richiesta della difesa».

L’attenzione si è poi spostata sull’incidente probatorio, il quinto di questo procedimento, riguardante gli audio registrati dalla telecamera nei garage di via del Ciclamino durante e subito dopo il delitto, il cui esito però ancora manca all’appello. «Una delle richieste della difesa era rinviare l’udienza a dopo l’esito dell’incidente probatorio - ha aggiunto Guidi -. Riteniamo che questo avrebbe potuto sicuramente fornire importanti dati su tutti gli aspetti sia accusatori che difensivi. Il gup non è stato di questo avviso e quindi si è proceduto con la discussione. Per noi l’incidente probatorio sulla fonica è un elemento fondamentale, perché consentirà una serie di verifiche in ordine al dichiarato e a quanto avvenuto quella sera. A questo punto l’esito transiterà direttamente nel dibattimento, dal quale poi la Corte d’Assise potrà attingere a piene mani per la decisione».