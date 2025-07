Rimini, delitto di Pierina e rinvio a giudizio per Dassilva: udienza preliminare rinviata a lunedì 14 luglio

È stata rinviata a lunedì prossimo, 14 luglio, per la sola discussione, la decisione del gup sul rinvio a giudizio di Louis Dassilva, unico indagato per l’omicidio di Pierina Panganelli. La decisione del giudice Raffaele Deflorio è legata a meri vizi formali, nello specifico una questione tecnica (una notifica non perfezionata in tempo), mentre sono state rigettate tutte le eccezioni di nullità sollevate della difesa, eccezioni che se accolte avrebbero potuto modificare radicalmente il corso del procedimento. Confermato il carcere per l’indagato, i cui termini per la custodia cautelare scadono il 16 luglio, quando si compirà un anno dalla carcerazione