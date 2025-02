Rimini, delitto di Pierina e le tracce di dna: nuovi accertamenti su chiavi e telecomandi VIDEO

Disposti dalla Procura nuovi accertamenti su due mazzi di chiavi e due telecomandi che Pierina Paganelli aveva con sé la sera dell’omicidio, il 3 ottobre 2023. Oltre a questi oggetti (repertati, ma per i quali non era stata disposta l’analisi) la perizia, sempre affidata al perito Emanuele Giardina , interesserà anche dei pantaloncini appartenenti a Giuliano Saponi , figlio della vittima, sui quali erano state trovate tracce di sangue. L’esame, per il cui esito sono stati accordati 30 giorni, è stato disposto per individuare eventuali tracce biologiche, dopo che aver accertato che la muffa e il cattivo stato di conservazione dei reperti hanno impedito di rilevare tracce di dna sugli abiti, il cadavere e gli altri oggetti presenti sulla scena del crimine.

La richiesta di allargare la perizia alle chiavi, così come ad altri oggetti, era stata presentata in memorie difensive dall’avvocata Nunzia Barzan ed è stata accolta questa mattina, nel corso dell’udienza per l’incidente probatorio sulle tracce biologiche. I legali Fabbri e Guidi, che assistono Dassilva, dichiaro che l’indagato è sereno e attende con tranquillità e concentrazione la camminata sotto la Cam 3, prevista per martedì.

Per i legali Lunedei, che assistono i figli di Pierina in qualità di parti offese, l’ampliamento di perizia non rappresenta un ritardo, ma è “conseguenza fisiologica del fatto che prima siano stati fatti gli esami su altri reperti ritenuti di primaria importanza, e poi su questi, non avendo tratto dati utili dai primi”.