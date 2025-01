Rimini. Caso Pierina, arrivati gli esiti delle comparazioni genetiche: il dna di Louis non era sul luogo del delitto

Il dna di Louis Dassilva non è presente sul corpo e gli effetti personali di Pierina Paganelli e nemmeno sulla scena del crimine. E’ quanto emerso dalla perizia genetico forense condotta dal professor Emiliano Giardina (depositata il 30 dicembre), a cui il gip Vinicio Cantarini aveva affidato il compito di determinare se le tracce biologiche rilevate fossero riconducibili all’unico indagato per l’assassinio della 78enne testimone di Geova. «Un risultato determinante, che esclude il nostro assistito dalla scena del crimine oltre ogni ragionevole dubbio». L’avvocato Riario Fabbri, che insieme al collega Andrea Guidi assiste il 35enne senegalese, commenta con soddisfazione gli esiti delle comparazioni genetiche, che rappresentano per la difesa «un aspetto estremamente importante, confermando le nostre aspettative». Una nuova evidenza che potrebbe aprire la strada alla richiesta di scarcerazione. «Se dall’esperimento giudiziale sulle telecamere di via Del Ciclamino, a cui ribadiamo l’intenzione di far partecipare il nostro assistito - continua l’avvocato - emergessero risultanze a noi favorevoli, a quel punto chiederemmo di rivedere la necessità della misura cautelare in carcere». Intanto, nell’attesa della “camminata” per verificare se quello inquadrato dalla videosorveglianza era davvero Dassilva e non il vicino di casa Emanuele Neri, il legale Fabbri propone altri accertamenti sui dna emersi dalle analisi condotte a Tor Vergata. «E’ stato escluso che i due dna femminili rinvenuti corrispondano a quelli delle soccorritrici e restano altri due dna maschili ignoti. Inoltre, solo uno dei dna maschili è stato associato a quello di un soccorritore. Chiederemo che vengano effettuati accertamenti in merito». Si tratta di tracce labili, deteriorate, come è stato rilevato anche nella perizia, conseguenza della conservazione non idonea che ha portato alla formazione di muffa, la quale ha “mangiato” i residui biologici rimasti sul corpo e gli effetti di Pierina, o sulla scena del crimine. Per la precisione, residui del dna di Dassilva sono stati trovati sui suoi abiti e anche su un coltellino da cucina con lama di 9,5 centimetri. Sul coltello, però, non c’è traccia del dna di Pierina, il che lo esclude dallo scenario dell’omicidio. «Gli accertamenti così svolti - sottolinea l’avvocato - essendo stati fatti in incidente probatorio, non valgono solo ai fini delle indagini, ma come prova a tutti gli effetti nel corso di un eventuale dibattimento».