Rimini, Anna Fogliamanzillo: “Nessuno ha minacciato l’avvocato Pellegrini”

«Noi siamo tre brave persone, cresciute con i sani principi che ci ha dato nostra madre, che capiscono e rispettano il lavoro dell’avvocato Pellegrini. Noi non ce l’abbiamo né con lei né con i giudici e neppure con il pubblico ministero. Dentro di noi alla lettura della sentenza si è scatenata la delusione, la frustrazione, la rabbia nel sentire la parola “assolto”. Per questo siamo usciti dall’aula, per sfogare la nostra frustrazione. Ma che sia ben chiaro. Smentiamo categoricamente qualsiasi altra ricostruzione. Non abbiamo mai insultato né minacciato l’avvocato Pellegrini». A parlare è Anna Fogliamanzillo che, a nome di fratelli, parenti e amici, replica alle accuse mosse nei loro confronti dall’avvocato Viviana Pellegrini, che ha denunciato di essere stata minacciata dopo la lettura della sentenza con cui la Corte d’Assise ha condannato a 20 anni di Rems (acronimo di Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza) Raffaele Fogliamanzillo che nell’aprile del 2022 ha assassinato a coltellate la moglie Angela Avitabile.

L’articolo completo sul Corriere Romagna in edicola