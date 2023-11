Novak Djokovic (noto per le sue posizioni no vax) perde contro Jannik Sinner e in nottata su “X” arriva il post del virologo Roberto Burioni che affonda il colpo, unendo la passione sportiva all’amore per il suo lavoro. Un tweet di due semplici parole: “Prima dose”. Nel suo ultimo libro “Match point”, Burioni ha usato il gergo tennistico per raccontare la positiva evoluzione della ricerca nella lotta contro il cancro.

Il doppio senso è evidente: la prima vittoria in carriera dell’azzurro sul serbo è l’assist per parlare di altro, di quella “prima dose” del vaccino anti Covid che Nole ha sempre rifiutato. Tanto da pagarne il conto in Australia, nel 2022: Djokovic arrivò a Melbourne per partecipare alla prima prova annuale del Grande Slam ma fu trattenuto in un hotel-centro di detenzione e poi espulso dal Paese e bandito per tre anni dai confini nazionali proprio per la sua condizione di non vaccinato, da lui orgogliosamente rivendicata.