Precipitano con il paracadute, parla l’istruttore VIDEO

La tragedia di Fano in cui hanno perso la vita Hermen Zampa, di Fano, 70enne, e Violetta Laiketsion, 63anni di Rimini, di origini brasiliane. «Si erano lanciati da 4.200 metri, poi la collisione a vele aperte - ha spiegato l’istruttore Michele Iddas -. Mai accaduto nulla di simile qui, da quando ci sono io». L’apertura del paracadute intorno ai 1.200 metri. Poi, l’impatto, ad elevata velocità, avrebbe fatto perdere il controllo e forse i sensi ai due: lo schianto a terra, nei pressi della scuola di paracadutismo, non ha lasciato scampo. VIDEO dal Corriere Adriatico