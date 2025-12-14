Precipitano col paracadute, muoiono l’istruttore e una donna di Rimini

A Fano, in provincia di Pesaro-Urbino, due paracadutisti hanno perso la vita durante un’attività di lancio. Secondo quanto riferisce l’Ansa le vittime sono un istruttore della zona e una donna proveniente da Rimini. Si tratta di Hermen Zampa, di Fano, 70enne, e Violetta Laiketsion, 63anni di Rimini, di origini brasiliane. L’incidente si è verificato questa mattina nelle vicinanze dell’aeroporto, mentre quattro persone stavano effettuando la discesa. Stando alle prime ricostruzioni, i paracaduti di due dei lanciatori si sarebbero aggrovigliati tra loro, impedendo un atterraggio sicuro. I due sono così precipitati da un’altezza di circa 50 metri.

Sul luogo della tragedia sono giunti i carabinieri per svolgere gli accertamenti necessari e il personale sanitario del 118, che purtroppo ha potuto soltanto constatare il decesso delle due persone.