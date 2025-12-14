Precipitano con il paracadute, chi era la vittima riminese: videomaker esperta specializzata in riprese ad alta quota

La riminese di origini brasiliane Violetta Laiketsion, una delle due vittime dell’incidente con il paracadute a Fano, aveva più di vent’anni di esperienza e oltre cinquemila lanci effettuati. La donna viveva da sola a Bellariva, non aveva figli e collaborava con il centro dove purtroppo oggi ha trovato la morte. Era una videomaker esperta specializzata in riprese ad alta quota e per questo nella struttura era un punto di riferimento per realizzare i video dei lanci in tandem. Paracadustismo che raccontava anche sui social dove era molto attiva con la pagina Facebook “Lanciati in tandem” e un canale YouTube dedicato, oltre a collaborare con l’associazione Lanciati.it di cui è stata anche presidente.