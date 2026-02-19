Papa a Rimini, il sindaco: “A disposizione”. Il ricordo di Giovanni Paolo II GALLERY

RIMINI. Il Papa arriva a Rimini e il sindaco della città esulta e ricorda la visita di Giovanni Paolo II nel 1982. «E’ con infinita emozione e altrettanta gioia che accogliamo la notizia della visita a Rimini da parte di Papa Leone XIV, nel prossimo mese di agosto. La nostra città dà il suo benvenuto più entusiastico e caloroso al Santo Padre, rinnovando un’amicizia e una storia che ha già scritto il 29 agosto 1982 con l’incontro e la messa al porto di Giovanni Paolo II quell’indimenticabile capitolo che ha lasciato segni profondissimi nella comunità locale». Il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad manifesta in questo modo la sua soddisfazione per l’annunciata visita del Pontefice a Rimini il 22 agosto prossimo nell’ambito del Meeting di Comunione e Liberazione.

«Ci sarà modo e tempo per preparare e organizzare la visita del Santo Padre», spiega il primo cittadino riminese, «per la quale ringrazio Sua Eccellenza, Monsignor Nicolò Anselmi, Vescovo di Rimini e il Meeting per l’amicizia tra i Popoli. Il Comune di Rimini, interpretando la sensibilità di tutta la comunità riminese, si mette quindi a disposizione per contribuire ad accogliere nella maniera più ampia e partecipata la presenza e il messaggio di Papa Leone XIV per quella che già si preannuncia come una nuova e bellissima pagina di storia della nostra città, terra di pace e libertà».

L’annuncio: il Papa a Rimini